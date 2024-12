Aereo di linea si schianta al suolo in Kazakistan durante un atterraggio di emergenza: 39 morti, 28 sopravvissuti

DISATRO AEREO

A precipitare a poca distanza della città kazakha di Aktau è stato un un Embraer 190 dell’Azerbaijan Airlines in volo da Baku a Grozny

Trentanove persone sono morte nello schianto dell’aereo Embraer 190 dell’Azerbaijan Airlines in volo da Baku a Grozny e precipitato a poca distanza della città kazakha di Aktau mentre cercava di effettuare un atterraggio di emergenza. Venticinque sono sopravvissute. Lo ha riferito l’ufficio stampa del ministero delle Emergenze kazako, citato dalla Tass. «A bordo c’erano 67 persone, tra cui cinque membri dell’equipaggio. Le informazioni sui feriti sono in fase di chiarimento. Secondo i dati preliminari, ci sono 28 sopravvissuti. Ventidue sono stati trasportati in ospedale», si legge nella dichiarazione. Ventisei dei superstiti sono stati trasferiti in ospedale. Dieci sarebbero in gravi condizioni.

Secondo il Ministero delle Emergenze, 150 vigili del fuoco stanno spegnendo l’incendio sul luogo dell’incidente.