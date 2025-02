Aereo schiantato a Philadelphia, ‘nessun sopravvissuto’

agenzia

A bordo una bambina malata, la madre, piloti e personale medico

ROMA, 01 FEB – Non ci sono sopravvissuti allo schianto di una eliambulanza su un quartiere a nordest di Philadelphia avvenuto ieri sera. Lo ha detto alla Cnn la compagnia di eliambulanze proprietaria del velivolo, la Jet Rescue Air Ambulance. A bordo c’erano 6 persone: una bambina malata e sua madre, un pilota e un copilota, un paramedico e un medico, tutti messicani come pure la compagnia aerea. Il jet Medevac bimotore stava riportando la bambina in Messico dopo aver ricevuto cure a Philadelphia. Era da poco partito dall’aeroporto di Northeast Philadelphia – precisa la Federal Aviation Administration (Faa) – quando, per ragioni ancora da accertare, si è schiantato provocando una violenta esplosione. Era diretto verso l’aeroporto nazionale di Springfield-Branson nel Missouri dove avrebbe dovuto fare rifornimento per poi proseguire verso la sua destinazione finale di Tijuana, in Messico. Un video di Wpvi, affiliata Cnn, mostra fiamme e una grande nuvola di fumo sulla scena dell’incidente mentre diversi camion dei pompieri accorrono sul posto. L’incendio è stato presto messo sotto controllo ma alcune strade sono state chiuse e l’aeroporto di Northeast Philadelphia è stato temporaneamente chiuso in seguito all’incidente. Ora è aperto e funziona regolarmente. “Non è chiaro quante case siano state colpite – ha detto la sindaca di Philadelphia Cherelle Parker alla Cnn -. Sappiamo che ci saranno perdite e vogliamo offrire i nostri pensieri e le nostre serie preghiere per coloro che sono in lutto”. E’ stato allestito un rifugio per gli sfollati, assistiti dalla Croce Rossa. Non si registrano feriti né danni ingenti al centro commerciale antistante il luogo dell’incidente, dove diversi testimoni sono rimasti sotto shock. Sono almeno sei le persone ferite e ricoverate in ospedale dopo lo schianto, secondo il portavoce del Temple University Hospital-Jeanes della città. Tre di loro sono già state dimesse, mentre sulle condizioni delle altre non si hanno informazioni.

