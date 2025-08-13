Afa record in Spagna, mai così bollente dal 1950

agenzia

Ieri superati i 45 gradi in tre province del Paese

MADRID, 13 AGO – In base ai dati “osservati e previsti”, è altamente probabile che in Spagna venga battuto un nuovo record di alte temperature: lo indica l’Agenzia statale di meteorologia iberica (Aemet), in un’analisi dell’ondata di calore che il Paese affronta da inizio agosto. “Le giornate dell’11 e del 12 agosto sono state record: non c’è mai stata una temperatura media così alta in queste date precise almeno dal 1950”, spiega l’Aemet. In entrambi i giorni, tale temperatura media è stata superiore ai 28 gradi. Il pronostico vigente indica inoltre che record di temperatura potrebbero essere raggiunti anche i prossimi 16 e 17 agosto. Con le informazioni disponibili, conclude dunque l’Aemet, “non ci sono precedenti di un periodo compreso tra l’1 e il 20 agosto così caldo come in questo 2025. Solo vi ci si avvicina lo stesso periodo di agosto 2003”. Ieri, in tre province del Paese (Siviglia, Badajoz e Huelva) i termometri hanno superato quota 45 gradi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA