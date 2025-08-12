Afd di nuovo primo partito nei sondaggi, crolla sostegno Merz

agenzia

Lo rivela il Trendbarometer

BERLINO, 12 AGO – Per quanto significativo possa essere un sondaggio estivo, in Germania secondo il Trendbarometer delle reti Rtl/Ntv Alternative fuer Deutschland (Afd) è prima forza politica con il 26%, mentre Cdu e Csu arrivano ad appena il 24%. La Spd è sempre ferma al 13%, come anche i Verdi mentre la Linke è all’11%. Non è la prima volta che Afd supera l’Union di Cdu e Csu: già nella seconda metà di aprile sempre il Trendbarometer aveva indicato Afd come la prima forza politica nel gradimento degli elettori. Per Cdu-Csu il 24% è un valore estremamente negativo, con il quale nel 2021 l’Union perse le elezioni contro la Spd di Olaf Scholz. C’è un altro dato rilevante: domani saranno esattamente cento giorni dall’insediamento di Friedrich Merz alla cancelleria federale e il sostegno nell’elettorato è sceso ai minimi storici. Solo il 29% degli intervistati è soddisfatto del suo operato (-3%), mentre il 67% si dice insoddisfatto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA