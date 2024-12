Affonda una barca di migranti in Grecia, 5 morti

agenzia

Continuano le ricerche di decine di dispersi

ATENE, 14 DIC – Almeno 5 migranti sono morti nelle prime ore di oggi quando un’imbarcazione è affondata al largo di Creta, ha riferito la guardia costiera greca, mentre circa 40 persone risultano disperse. In 39 sono stati tratti in salvo. Un primo cadavere era stato recuperato questa mattina. I media locali hanno riferito che un altro uomo è stato trasportato in elicottero in un ospedale nella città di Chania, a Creta, ed è stato ricoverato in terapia intensiva. Nelle prime ore del pomeriggio, la guardia costiera ha riferito all’Afp che il numero dei migranti morti era salito a cinque.

