Agenzia atomica Iran, improbabile un attacco a nostri siti

'I danni sarebbero minimi, ma siamo pronti a qualsiasi scenario'

TEHERAN, 16 OTT – Il portavoce dell’Organizzazione per l’energia atomica dell’Iran (Aeoi) Behrouz Kamalvandi ha affermato che un attacco israeliano ai siti nucleari iraniani è improbabile e che anche in caso di attacchi, ci sarebbero danni minimi alle strutture. “In ogni caso, l’Iran è pronto per qualsiasi scenario”, ha aggiunto, citato dalla Tv di stato.

