Agenzia delle comunicazioni ordina nuovo blocco di X in Brasile

BRASILIA, 19 SET – L’Agenzia brasiliana delle telecomunicazioni (Anatel) ha inviato notifiche a 20.000 operatori e fornitori di servizi Internet ordinando nuovamente il blocco di X, dopo che il social ieri aveva ripreso ad operare temporaneamente in Brasile. Secondo il portale di notizie Uol, Anatel avrebbe ricevuto aiuto dalla società americana Cloudflare, utilizzata dal proprietario di X, il magnate sudafricano Elon Musk, per aggirare l’ordine del giudice della Corte suprema, Alexandre de Moraes, di oscurare il social su tutto il territorio nazionale. Cloudflare avrebbe quindi “isolato” il traffico utilizzato da X in modo che il blocco sia possibile senza incidere su altre istituzioni e aziende che utilizzano la stessa rete. Senza questo stratagemma, il blocco impedirebbe anche l’accesso ai siti web della stessa Corte suprema e delle banche private, tra gli altri.

