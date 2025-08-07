Aggressione ad alta quota, aereo svedese atterra in emergenza

agenzia

Volo Canarie-Goteborg fa scalo a Santiago di Compostela

STOCCOLMA, 07 AGO – Una donna ha aggredito gli altri passeggeri a bordo di un volo di linea tra Las Palmas, Gran Canaria e Göteborg, Svezia, costringendo il pilota ad atterrare in emergenza a Santiago de Compostela, nel nord della Spagna, dove è stata arrestata. “Una passeggera si è comportata in modo tale che i piloti hanno considerato la situazione un rischio per la sicurezza a bordo” ha dichiarato Adam Györki, portavoce della compagnia aerea Tui. “Hanno perciò deciso di atterrare all’aeroporto più vicino per far scendere la passeggera e coloro con cui viaggiava”. La donna è diventata aggressiva poco dopo il decollo: “Ha iniziato ad urlare, colpendo i passeggeri vicini e l’interno dell’aereo – ha dichiarato Alexandra Greisen, passeggera intervistata dal quotidiano svedese Aftonbladet – mentre i bambini si sono messi a piangere, . All’atterraggio la donna fuori controllo è stata arrestata dalla polizia mentre un’altra passeggera, che le sedeva davanti, é stata portata via in ambulanza con una ferita alla testa, secondo quanto riportato dal quotidiano.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA