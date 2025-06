Aiea chiede incontro a Iran su ripresa della cooperazione

agenzia

Afferma Grossi su X

ROMA, 24 GIU – Il capo dell’organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite, Rafael Grossi, annuncia di aver scritto al ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi per proporre un incontro e sollecitare la cooperazione dopo l’annuncio di un cessate il fuoco tra Iran e Israele. Grossi, direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), ha affermato in un post su X che la ripresa della cooperazione dell’Iran con l’agenzia potrebbe portare a una “soluzione diplomatica all’annosa controversia sul programma nucleare di Teheran”.

