Aiea, danni a impianto di conversione dell’uranio a Isfahan

agenzia

TEL AVIV, 16 GIU – Il capo dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea), Rafael Grossi, ha riferito che non sono stati causati ulteriori danni al sito di arricchimento del combustibile nucleare di Natanz dall’attacco di venerdì ma che a Isfahan sono stati danneggiati quattro edifici, tra cui il laboratorio chimico centrale, un impianto di conversione dell’uranio, un impianto di produzione di combustibile per il reattore di Teheran e un impianto per la trasformazione dell’UF4 in uranio metallico. Grossi ha inoltre riferito che non sono stati causati danni al sito di arricchimento del combustibile nucleare di Fordow né al reattore ad acqua pesante di Khondab, ancora in costruzione. Lo riferiscono i media israeliani.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA