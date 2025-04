Aiea, ‘Iran e Usa hanno poco tempo per raggiungere un’intesa’

agenzia

Grossi: 'Siamo in una fase cruciale delle negoziazioni'

TEHERAN, 17 APR – L’Iran e gli Stati Uniti, che hanno avviato sabato a Roma i colloqui sul nucleare, hanno “poco tempo” per raggiungere un accordo. E’ l’avvertimento lanciato oggi a Teheran dal capo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi. “Siamo in una fase cruciale di queste importanti negoziazioni (…), sappiamo che abbiamo poco tempo, ecco perché sono qui (…) per facilitare questo processo”, ha detto Grossi a diversi organi di stampa statali iraniani.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA