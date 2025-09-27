Aiea, ‘riprese ispezioni in Iran questa settimana’

agenzia

'Analisi riservate, non possiamo confermare l'ubicazione'

(ANSA-AFP) – ROMA, 27 SET – L’organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite, l’Aiea, ha dichiarato di aver ripreso le ispezioni in Iran questa settimana, dopo una pausa in seguito agli attacchi statunitensi e israeliani agli impianti atomici di Teheran. “Le ispezioni sono…riservate e non possiamo confermarne l’ubicazione, ma possiamo confermare che le ispezioni hanno avuto luogo questa settimana”, ha affermato in una nota. (ANSA-AFP).

