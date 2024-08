Air India sospende i voli da e per Tel Aviv fino all’8 agosto

agenzia

'Offriremo a passeggeri prenotati rimborsi o date riprogrammate'

NEW DELHI, 02 AGO – Air India sospende con effetto immediato tutti i voli da e per Tel Aviv fino all’8 agosto. L’ex compagnia di bandiera indiana, oggi di proprietà del gruppo Tata, ha annunciato la dcisione in un comunicato motivandola con l’escalation della tensione in Medio Oriente. “Teniamo attentamente sotto controllo la situazione; offriremo assistenza ai passeggeri che avevano prenotato voli in questo periodo, offrendo loro rimborsi o riprogrammando altre date”, promette la compagnia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA