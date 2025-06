Al Jazeera, almeno 14 uccisi dai raid su Gaza dall’alba

agenzia

Colpita una scuola nel nord e tende ad al-Mawasi, nel sud

ROMA, 28 GIU – Almeno 14 persone sono state uccise negli attacchi israeliani su Gaza dall’alba. Lo scrive Al Jazeera citando fonti ospedaliere della Striscia. Secondo l’emittente, almeno otto persone sono state uccise nella zona di as-Saftawi, nel nord di Gaza, in un attacco aereo israeliano contro la scuola Osama bin Zaid, dove molti sfollati avevano cercato rifugio. Tra le vittime ci sono due bambini e una donna. In un altro attacco, almeno sei persone sono state uccise in un attacco israeliano contro le tende che ospitavano sfollati palestinesi nella zona di al-Mawasi, a ovest di Khan Younis nel sud dell’enclave.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA