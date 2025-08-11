Al Jazeera, ‘uccisi in un raid d’Israele 4 reporter a Gaza’

agenzia

L'Idf: 'Abbiamo eliminato un giornalista terrorista'

DOHA, 11 AGO – Al Jazeera ha reso noto che due dei suoi corrispondenti nella Striscia e due cameraman sono stati uccisi oggi in un attacco israeliano mirato contro la loro tenda a Gaza City. “Il giornalista di al Jazeera Anas al-Sharif è stato ucciso insieme a tre colleghi in quello che sembra essere un attacco israeliano mirato, ha dichiarato il direttore dell’ospedale al-Shifa di Gaza City”, ha scritto l’emittente con sede in Qatar. Le forze armate israeliane Idf, da parte loro, hanno reso noto di aver eliminato un “giornalista-terrorista”, Anas al-Sharif, nell’area di Gaza City, nel nord della Striscia, scrive Ynet. Nella dichiarazione del portavoce dell’Idf si legge che “il terrorista ha mascherato la sua identità agendo sotto mentite spoglie, ma è stato” invece “a capo di una cellula di Hamas e ha promosso piani di lancio di razzi contro cittadini dello Stato di Israele e delle forze israeliane”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA