Al-Shabaab prende il controllo di Maxaas,al centro della Somalia

Esercito conferma perdita avamposto, 'ritirata tattica'

MOGADISCIO, 27 LUG – Il gruppo islamista radicale Al-Shabaab ha preso il controllo della città strategica di Maxaas, nella Somalia centrale, dopo feroci combattimenti con l’esercito e le milizie locali, secondo quanto riferito da fonti militari. Al-Shabaab, i cui militanti sono legati ad Al-Qaeda, ha preso il controllo di decine di città e villaggi da quando ha lanciato la sua offensiva all’inizio di quest’anno, vanificando quasi tutti i progressi ottenuti dal governo durante la sua campagna militare del 2022 e del 2023. In una dichiarazione, Al-Shabaab ha affermato di aver conquistato la città di Maxaas, situata a circa 300 km dalla capitale Mogadiscio, considerata un polo strategico per i trasporti e la logistica nella regione. I membri dell’Esercito Nazionale Somalo hanno confermato la caduta di Maxaas, ma hanno affermato che si è trattato di una “ritirata tattica”. Scontri sarebbero ancora in atto nell’area.

