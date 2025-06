Al sicuro i 10 militari dell’aeronautica italiana nella base americana in Qatar

La guerra

Lo precisano all’Adnkronos fonti qualificate

Sono “al sicuro” i 10 militari dell’Aeronautica di stanza presso il Combined Air and Space Operations Center nella base aerea di Al Udeid, in Qatar. Lo precisano all’Adnkronos fonti qualificate, sottolineando che “precedentemente” i militari erano già stati trasferiti “altrove”. Le stesse fonti aggiungono che gli attacchi di oggi dell’Iran alle basi Usa in Qatar erano da ritenersi “all’interno delle previsioni di possibilità”.

