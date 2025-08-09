Al vertice degli europei con Kiev anche Vance e l’Italia

In Primo Piano

Per il nostro Paese a Londra consigliere diplomatico di Meloni

Alla riunione tra europei e ucraini con gli Usa che si svolgerà oggi pomeriggio a Londra (organizzata in vista del summit Trump-Putin del 15 agosto) sarà presente il vicepresidente statunitense J.D.Vance. Secondo quanto si apprende, parteciperanno anche i rappresentanti di Italia (con l’ambasciatore Fabrizio Saggio, consigliere diplomatico di Giorgia Meloni), Francia, Germania e Polonia.

