Al via a Roma la Conferenza per la Ripresa dell’Ucraina

Meloni accoglie Zelensky e i leader. Oggi call dei volenterosi

ROMA, 10 LUG – Al via al Centro Congressi La Nuvola di Roma la “Conferenza per la Ripresa dell’Ucraina” (URC2025), co-organizzata dai governi italiano e ucraino. Sono circa 5.000 i partecipanti, fra cui circa 100 delegazioni governative e 40 di Organizzazioni Internazionali, incluse le principali banche di sviluppo, 2.000 aziende e rappresentati di autonomie locali e società civile, oltre 500 giornalisti accreditati per quello che viene definito il più importante momento internazionale dedicato alla ripresa, ricostruzione e modernizzazione dell’Ucraina. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni accoglierà i capi di stato e di governo dalle 10:00, e successivamente alla foto di famiglia aprirà ufficialmente alle 10:30 la conferenza con un intervento nella sessione plenaria insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il premier polacco Donald Tusk. Il governo parteciperà quasi al completo ai lavori della due giorni romana. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha aperto questa mattina la specifica “Conferenza dei Donatori dell’Ucraina”, momento di confronto sui finanziamenti per la ripresa del Paese, mentre alle 12:30 aprirà il Forum sulla Ripresa, con decine di panel tematici e relatori istituzionali. Alle 13:30 il vicepremier incontrerà, insieme ai vertici delle agenzie del Sistema Paese, le principali imprese italiane partecipanti. Per tutta la durata dei lavori avrà poi una fitta agenda di incontri bilaterali con i suoi omologhi presenti a Roma. In serata, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolgerà un indirizzo di saluto ai partecipanti. In tandem con la conferenza per la ripresa nella Capitale, si terrà in giornata anche una call dei volenterosi con Emmanuel Macron e Keir Starmer in collegamento dalla Gran Bretagna, che vedrà la partecipazione da Roma anche dell’inviato Usa per l’Ucraina, il generale Keith Kellogg, a rappresentare Washington per la prima volta nel formato. “Oggi parlerò con i partner, in particolare nell’ambito della coalizione dei Volenterosi, di finanziamenti aggiuntivi per la produzione di droni intercettori e la fornitura di sistemi di difesa aerea per l’Ucraina”, ha anticipato questa mattina Zelensky.

