Al via i negoziati Usa-Cina sui dazi a Londra

agenzia

Arrivate le delegazioni cinese e statunitense

LONDRA, 09 GIU – Colloqui sui dazi al via a Londra, in campo neutro, fra le delegazioni di Usa e Cina. Lo riporta il Guardian online riprendendo informazioni rimbalzate dai media cinesi. A questa attesa sessione negoziale partecipano per Washington tre pezzi da novanta dell’amministrazione di Donald Trump (il segretario del Tesoro, Scott Bessent, quello del Commercio, Howard Lutnick, e Jamieson Greer, rappresentante commerciale americano); mentre la delegazione di Pechino è guidata dal vicepremier He Lifeng.

