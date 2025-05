Al via le elezioni locali in Gb, prevista ascesa dei populisti

agenzia

Primo test per il premier Starmer e la leader Tory Badenoch

LONDRA, 01 MAG – Al via le elezioni locali in Regno Unito, nelle quali si prevede che i due principali partiti britannici subiranno perdite a favore dell’ascesa dei populisti di estrema destra. Il voto è il primo da quando il laburista Keir Starmer è diventato primo ministro e Kemi Badenoch ha assunto la guida dei Conservatori lo scorso anno. I seggi elettorali chiuderanno alle 22:00 locali e i risultati sono attesi per domani mattina. La previsione è che Reform UK, partito anti-immigrazione guidato da Nigel Farage, registrerà guadagni, così come i Liberal Democratici centristi e i Verdi di sinistra, confermando la tendenza secondo cui la Gran Bretagna sta entrando in un’era di politica multipartitica. “La politica britannica sembra frammentarsi”, ha scritto questa settimana sul Telegraph il politologo John Curtice. Secondo lui, le elezioni di giovedì “saranno probabilmente le prime in cui fino a cinque partiti giocheranno un ruolo significativo”. Nel voto sono in palio complessivamente 1.641 seggi nelle autorità locali, una piccola frazione dei 17.000 seggi nei consigli locali in tutta l’Inghilterra, oltre a sei incarichi da sindaco e un seggio da parlamentare nell’area di Runcorn e Helsby (nord-ovest).

