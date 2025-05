Al via le prime testimonianze nel processo a Bolsonaro

agenzia

BRASILIA, 19 MAG – Prende il via oggi con le prime testimonianze chiave, il processo all’ex presidente conservatore Jair Bolsonaro, accusato di tentativo di colpo di Stato. In tutto sono circa 80 le persone chiamate a testimoniare dalla Corte suprema, tra queste ci sono militari di alto rango, ex ministri, ufficiali di polizia e agenti dei servizi segreti, con udienze che si tengono in videoconferenza, secondo quanto spiega Cnn Brasile. Bolsonaro, 70 anni, è sospettato di aver complottato per restare al potere al di là dell’esito delle elezioni presidenziali del 2022, e di aver studiato piani per uccidere l’attuale capo di Stato, Luiz Inacio Lula da Silva, che lo ha battuto nelle urne. Questo processo potrebbe chiudere definitivamente la carriera politica del leader di destra, già dichiarato ineleggibile fino al 2030 dal Tribunale elettorale. E in caso di condanna, la pena potrebbe superare i 30 anni. Bolsonaro, dal canto suo, ha sempre detto di essere vittima di una “persecuzione politica”.

