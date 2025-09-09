Albanese, non sorpresi se Israele dietro drone su Flotilla

agenzia

'Non sappiamo chi è stato, sarebbe attacco a sovranità tunisina'

ROMA, 09 SET – La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese,, durante un punto stampa a Tunisi, parlando ai membri dell’equipaggio della Global Sumud Flotilla ha affermato: “Non sappiamo chi abbia compiuto l’attacco, ma non saremmo sorpresi se fosse stato Israele. Se confermato, si tratta di un attacco alla sovranità tunisina”. Lo riporta Sky News.

