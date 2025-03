Alexis Kohler, braccio destro di Macron, lascia l’Eliseo

agenzia

Inseparabile dal presidente per 8 anni. Lo sostituirà Moulin

PARIGI, 27 MAR – Storico braccio destro di Emmanuel Macron, Alexis Kohler lascerà ad aprile le funzioni di segretario generale della presidenza, che occupava fin dall’avvento del capo dello stato all’Eliseo, otto anni fa. I due erano spesso associati uno all’altro come inseparabili. D’ora in poi, al posto di Kohler – secondo un’anticipazione di Le Figaro – ci sarà Emmanuel Moulin, ex direttore del Tesoro, poi capo di gabinetto di Gabriel Attal quando era primo ministro. Kohler, da parte sua, stando al sito di Politico, andrà alla banca Société Générale. “Alexis Kohler ha messo tutta la sua energia, il suo talento e la sua forza di lavoro senza pari al servizio del nostro progetto politico e dei francesi”, è stato l’omaggio di Macron al suo braccio destro, in una dichiarazione a Le Figaro.

