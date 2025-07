Algeria, confermata condanna a 5 anni per scrittore Sansal

agenzia

'Per aver minato l'unità nazionale'

ALGERI, 01 LUG – La Corte d’appello di Algeri ha confermato il verdetto del tribunale inferiore e ha condannato lo scrittore franco-algerino Boualem Sansal a cinque anni di reclusione per “aver minato l’unità nazionale”, secondo quanto riferito da un corrispondente dell’AFP presente in aula. Sansal era stato condannato il 27 marzo a cinque anni di reclusione dal tribunale di Dar El Beida, vicino ad Algeri, in particolare per le dichiarazioni rilasciate nell’ottobre 2024 al media francese di estrema destra Frontières, in cui sosteneva che l’Algeria aveva ereditato territori precedentemente appartenenti al Marocco durante la colonizzazione francese.

