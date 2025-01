Algeria, prima visita di un ministro della Cultura italiano

agenzia

Alessandro Giuli ha incontrato il premier Larbaoui

ALGERI, 22 GEN – Primo ministro della Cultura italiano a rendersi in visita ufficiale in Algeria, Alessandro Giuli è stato oggi ad Algeri dove ha incontrato il premier del Paese nordafricano, Nadir Larbaoui. Nel colloquio è stata “sottolineata da entrambe le parti la volontà di approfondire la collaborazione culturale fra Italia e Algeria”, riferisce l’ambasciata italiana in un post su Facebook. Il ministero della Cultura algerino ha sottolineato che il ministro Giuli è arrivato in Algeria per una visita di due giorni che si inserisce in un’ottica di rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi, in particolare in ambito culturale, come la tutela e la valorizzazione del patrimonio. A segnalare che la visita è senza precedenti sono fonti informate ad Algeri.

Share this: Facebook

X



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA