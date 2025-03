Algeria, scrittore Sansal condannato a 5 anni di carcere

agenzia

Autore franco-algerino colpevole di 'atti contro sicurezza'

ALGERI, 27 MAR – Il tribunale di Dar El Beida, a est di Algeri, capitale dell’Algeria ha condannato oggi lo scrittore algerino naturalizzato francese Bualem Sansal, a cinque anni di reclusione e una multa di 500.000 dinari (3.571 euro). Lo riferiscono media locali algerni tra cui il sito web in lingua araba Sabqpress. Sansal è stato giudicato colpevole di “attentato all’unità nazionale, oltraggio a corpo costituito, atti lesivi all’economia nazionale e detenzione di video e pubblicazioni minaccianti la sicurezza e la stabilità del Paese”. La sentenza include anche il sequestro dei dispositivi e del materiale che erano in possesso dello scrittore quando è stato arrestato all’aeroporto di Algeri a metà novembre in provenienza da Parigi. Durante il processo svoltosi giovedì scorso al tribunale di Dar El Beida, a est di Algeri, il pubblico ministero aveva chiesto 10 anni di carcere nei confronti dello scrittore e una multa di un milione di dinari (7150 euro). Rispondendo al giudice, Sansal ha respinto tutte le accuse a suo carico, dichiarando di “aver semplicemente esercitato il suo diritto alla libertà di espressione”. L’imputato, che è apparso in buone condizioni di salute, secondo quanto riferito dai media algerini, aveva affermato di “non aver mai inteso danneggiare lo Stato” e di “non essere consapevole che alcune sue dichiarazioni potessero risultare offensive per le istituzioni nazionali”.

