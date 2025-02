Algeria,15 migranti tratti in salvo a est della capitale

agenzia

14 somali e uno del Sud Sudan, due sono minorenni

ALGERI, 07 FEB – Quattordici migranti irregolari di nazionalità somala e uno del Sud Sudan, di cui due minori, sono stati tratti in salvo da un’unità della Guardia costiera algerina al largo di Cap Djinet, nella provincia di Boumerdès, a est di Algeri. Lo ha reso noto il ministero della Difesa algerino mediante una nota diffusa questo pomeriggio sui propri Social. Il dicastero evidenzia che giovedì sera la guardia costiera ha ricevuto una richiesta di soccorso segnalando che una barca con a bordo dei migranti aveva difficoltà a navigare a 27 miglia nautiche a nord-est di Capb Djinet. Dopo l’intervento della guardia costiera, i migranti sono stati portati al porto di Dellys, sempre nella provincia di Boumerdès, dove hanno ricevuto le cure mediche necessarie in un ospedale locale. Questo episodio giunge due giorni dopo un salvataggio simile di 16 migranti somali nella provincia di Jijel, sulla costa orientale dell’Algeria. La presenza di migranti irregolari provenienti dalla Somalia e dall’Africa orientale è un evento raro in Algeria, dato che le coste del Paese nordafricano sono tradizionalmente punto di partenza per i flussi migratori provenienti soprattutto dall’Africa subsahariana. Le coste della provincia di Boumerdès, a est di Algeri, sono solitamente il luogo dove partono i ‘harragas’, come vengono chiamati localmente, diretti verso le isole spagnole delle Baleari.

