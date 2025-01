Allarme in scuola elementare Berlino, polizia sul posto

agenzia

Bild parla della presenza di un serial killer sul posto

BERLINO, 10 GEN – La polizia di Berlino sta intervenendo con forze massicce in una scuola elementare di Berlino nel quartiere di Schmargendorf. Lo ha confermato la stessa polizia all’ANSA, aggiungendo che l’operazione è in corso dalle 16.15. La Bild afferma sul portale che l’allarme sarebbe riferito all’ipotesi di un killer seriale sul posto, fatto che la polizia per ora non conferma. Secondo il tabloid, all’interno dell’istituto ci sarebbero ancora i bambini.

