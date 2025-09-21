Alle prime ore del giorno gente già in fila per Kirk’

agenzia
ROMA, 21 SET – Prima della cerimonia commemorativa di Charlie Kirk, in tutto lo stadio saranno esposti poster con il versetto biblico Isaia 6:8 (“Eccomi, Signore, manda me!”) insieme a un ritratto di Kirk. Su ogni posto viene posto un braccialetto rosso con la scritta “We Are Charlie Kirk”. Lo riporta la Cnn. Il funerale comincerà alle 11 ora locale (le 20 in Italia, ndr) ma la gente ha iniziato ad arrivare prima dell’alba allo State Farm Stadium di Phoenix. Lo riportano i media locali che mostrano fotografie con una fila di auto che si estende per isolati già alle 4.