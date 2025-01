Allerta 007, giuramento Trump potenziale bersaglio minacce

agenzia

Rafforzata la sicurezza, 25 mila uomini tra agenti e militari

WASHINGTON, 15 GEN – Le agenzie per la sicurezza nazionale Usa avvertono che l’insediamento di Donald Trump sarà “un potenziale bersaglio attraente” per gli estremisti violenti, anche se precisano che non ci sono minacce credibili specifiche. I potenziali autori, in particolare quelli con “lamentele legate alle elezioni”, potrebbero vedere l’evento come “la loro ultima opportunità di influenzare i risultati del voto attraverso la violenza”, ha scritto un gruppo di agenzie di intelligence e di polizia, riferisce Politico. Per questo è stata rafforzata la sicurezza: in totale ci saranno circa 25.000 uomini tra forze dell’ordine e personale militare.

