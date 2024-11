Allerta aerea in tutta l’Ucraina, ‘missili russi verso Kiev’

agenzia

Nella notte bombe su Zaporizhzhia e nel Kherson, danni e feriti

KIEV, 13 NOV – Le autorità ucraine hanno lanciato stamattina un’allerta aerea a livello nazionale, per far fronte a un attacco missilistico russo su Kiev. Il presidente Vladimir “Putin sta lanciando un attacco missilistico” sulla capitale, afferma il capo di stato maggiore ucraino Andriy Yermak su Telegram. Le autorità locali affermano che stanotte bombardamenti russi hanno colpito le regioni ucraine di Zaporizhzhia e di Kherson. Lo riportano i media di Kiev. Nella città di Zaporizhzhia si registrano gravi danni infrastrutturali. In quella di Beryslav nel Kherson sono rimaste ferite due persone. Mosca afferma che 29 droni ucraini sono stati abbattuti stanotte su sei regioni russe. Lo riporta l’agenzia di stampa Tass, citando il Ministero della Difesa russo. Le oblast raggiunte dai velivoli di Kiev sono quelle di “Kursk, Belgorod, Tver, Bryansk, Penza e Voronezh”, specifica Mosca.

