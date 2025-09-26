Allerta droni in Danimarca, brevi stop in poche ore per 2 scali

Allarmi

Il primo ministro del Paese aveva dichiarato che i voli facevano parte di "attacchi ibridi" che potrebbero essere collegati alla Russia

Nottata di allerta droni in Danimarca, con la breve chiusura di degli spazi aerei su due scali – Aalborg e Billund – e numerose segnalazioni di sospetti avvistamenti alla polizia. Attorno alla mezzanotte e fino a poco prima dell’una è stato chiuso lo spazio aereo dell’aeroporto di Aalborg per l’avvistamento di droni sospetti. Secondo la danese Tv2 due voli in partenza in mattinata sono stati cancellati, ma l’emittente non è in grado di dire se ci sia un collegamento con la chiusura dello spazio aereo. La polizia dello Jutland sud-orientale ha fatto sapere alla danese Tv2 che stamattina è stato brevemente chiuso anche lo spazio aereo di Billund in seguito alla segnalazione di una presunta attività di droni, che si sono però poi rivelati “una stella splendente nel cielo”.