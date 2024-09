Allerta maltempo in Gb, strade bloccate dagli allagamenti

agenzia

Met Office, 'in un giorno la pioggia che cade in un mese'

LONDRA, 23 SET – E’ allerta maltempo in Gran Bretagna con violenti acquazzoni che già sono caduti la notte scorsa e hanno colpito anche Londra, come emerge dalle immagini di veicoli costretti a fermarsi per le strade allagate. Nel sud-est dell’Inghilterra, inoltre, si registrano ritardi nei servizi ferroviari e la chiusura di uno svincolo dell’autostrada M25. Fra le località più colpite la cittadina di Dunstable, nel Bedfordshire, dove in alcuni punti le automobili sono state quasi del tutto sommerse dall’acqua. Secondo il Met Office, alcune parti dell’Inghilterra e del Galles potrebbero subire inondazioni nelle prossime ore, in quanto oggi si prevede che cadrà più di un mese di pioggia concentrato in un solo giorno.

