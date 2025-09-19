Allerta sicurezza negli Usa per i funerali di Charlie Kirk: attese 100mila persone

Misure

Un imponente apparato di sicurezza per i funerali di Charlie Kirk allo State Farm Stadium, a Glendale, in Arizona. L’evento, dal titolo ‘Building legacy: Remembering Charlie Kirk’, è stato classificato dal dipartimento degli interni alla stregua del Super Bowl o della maratona di Boston in termini di sicurezza, il che vuole dire che le forze dell’ordine locali saranno affiancate da una massiccia presenza di quelle federali.All’appuntamento ci sarà quasi tutta l’amministrazione Trump al gran completo, a partire dal Donald Trump. Lo stadio ha una capienza di 63.400 persone ma, secondo le attese, ne arriveranno almeno 100.000. Ai presenti Turning Point Usa, l’associazione di Kirk, chiede di vestirsi nei colori della bandiera americana.

