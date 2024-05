Allestite tende per Gaza nei campus svedesi, c’è anche Greta

agenzia

L'attivista davanti all'Università di Stoccolma

GOTEBORG, 15 MAG – Studenti nelle principali città universitarie svedesi quali Lund, Goteborg e ora anche Stoccolma hanno iniziato a protestare contro i loro atenei per chiedere una condanna di quanto sta succedendo a Gaza e una presa di distanza da Israele. “Siamo qui perché c’è un genocidio in corso contro i palestinesi” ha dichiarato Emma Bastås, studentessa a Stoccolma, come riporta il quotidiano Dagens Nyheter. “L’Università di Stoccolma ha quattro accordi con università israeliane, che hanno tutte espresso il loro sostegno al genocidio”, ha aggiunto la studentessa che vuole la cancellazione degli accordi. Tra le persone presenti anche l’ambientalista Greta Thunberg. A Lund e Goteborg gli studenti stanno chiedendo simili interventi alle loro università. Diverse tende e striscioni occupano un’intera area davanti all’edificio dove ha sede il rettorato dell’università di Goteborg. Gli organizzatori hanno intenzione di stare lì per giorni, il che finora è stato tollerato sia dalle autorità che dall’università stessa. “Fa parte dei diritti democratici degli studenti esprimere le proprie opinioni e frustrazioni” ha dichiarato all’ANSA Malin Broberg, rettrice dell’università di Goteborg. “Gli studenti vogliono che l’università prenda una posizione e interrompa le collaborazioni (con Israele)”. Per ora l’università non si è ancora espressa in merito alle richieste degli organizzatori della protesta: “Risponderò per iscritto nel corso della giornata di domani”, ha aggiunto la rettrice Broberg.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA