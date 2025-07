Alluvioni in Texas, il bilancio supera le cento vittime

Tragedia

Almeno 104 in sei contee, quella di Kerr la più colpita

Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime delle alluvioni in Texas. L’ultimo, riportato da Nbc News, parla di almeno 104 morti in sei contee. In quella di Kerr, la piu’ colpita, le autorita’ contano 84 deceduti, 56 adulti e 28 bambini. Camp Mystic, il campo estivo al centro della tragedia nella contea di Hill, sta piangendo la scomparsa di 27 bambine e animatori.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA