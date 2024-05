Alluvioni nel sud del Brasile, torna a salire il fiume Guaiba

agenzia

I residenti di Porto Alegre bloccano l'autostrada per protesta

BRASILIA, 23 MAG – Dopo una tregua, è tornato a piovere nelle prime ore di oggi nel Rio Grande do Sul, lo Stato del Brasile meridionale colpito dalle copiose inondazioni che hanno causato finora 162 morti e 75 dispersi. Qui il fiume Guaíba si è alzato di 13 centimetri nelle ultime ore e ha raggiunto i 3,95 metri (il livello della piena è di 3 metri) alle 5:15 locali di stamani (le 10:15 italiane). Mentre sono in arrivo nuovi temporali in diverse regioni dello Stato, con venti che potranno raggiungere i 100 chilometri orari, secondo le previsioni dell’Istituto nazionale di meteorologia (Inmet). Nel capoluogo, Porto Alegre, ieri si sono registrate proteste da parte dei residenti, che hanno bloccato l’autostrada BR-290 per chiedere alle autorità di agire in fretta. A più di 20 giorni dall’inizio della tragedia climatica, ci sono ancora 150mila punti senza elettricità nel 44% dei 497 comuni dello Stato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA