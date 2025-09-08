Almeno 10 morti in Nepal a proteste contro divieto social

agenzia

Dopo il blocco di 26 piattaforme

KATHMANDU, 08 SET – Almeno 10 manifestanti sono stati uccisi dopo che la polizia nepalese ha sparato proiettili di gomma, gas lacrimogeni e idranti per disperdere i dimostranti a Kathmandu che chiedevano al governo di revocare il divieto sui social media e di contrastare la corruzione. Diversi social media, tra cui Facebook, YouTube e X, sono inaccessibili in Nepal da venerdì scorso, dopo che il governo ha bloccato 26 piattaforme non registrate, lasciando gli utenti arrabbiati e confusi. “Finora 10 manifestanti sono morti e 87 sono rimasti feriti”, ha detto all’Afp Shekhar Khanal, portavoce della polizia di Kathmandu.

