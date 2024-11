Almeno 31 le vittime dei raid israeliani di oggi in Libano

agenzia

Ondata di attacchi, colpite Baalbek e il sud

BEIRUT, 09 NOV – Un’ondata di attacchi israeliani nel Libano orientale e meridionale ha ucciso oggi almeno 31 persone, ha fatto sapere il ministero della Salute libanese, mentre Israele intensifica la sua campagna aerea contro Hezbollah sostenuto dall’Iran. “I raid nemici israeliani che hanno preso di mira la regione di Baalbek-Hermel hanno ucciso 20 persone, di cui 11 nella località di Knaisseh”, ha affermato una dichiarazione del ministero in merito agli attacchi nell’est del Paese sotto il controllo di Hezbollah. Altre 14 persone sono rimaste ferite, ha affermato. Nel sud, dove Hezbollah ha una forte presenza, gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno 11 persone, tra cui sei soccorritori legati al gruppo e al suo alleato sciita Amal. Il ministero ha affermato che cinque persone sono state uccise nel villaggio meridionale di Hanouiyeh. In un altro raid, nel villaggio di Deir Qanun, sono stati uccisi cinque soccorritori dell’associazione Risala Scouts, legata ad Amal, e un altro del Comitato per la salute islamica, affiliato a Hezbollah. L’esercito israeliano ha dichiarato in una dichiarazione che i suoi aerei hanno colpito “siti infrastrutturali terroristici di Hezbollah nelle aree di Tiro e Baalbek. “Tra gli obiettivi colpiti c’erano terroristi, centri operativi e depositi di armi”. L’agenzia libanese Nna ha invece riferito che “jet da combattimento nemici” hanno distrutto due case nella città meridionale di Nabatiyeh.

