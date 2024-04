Almeno 31 morti per le forti piogge in Pakistan

agenzia

Nelle prossime ore sono previste ulteriori precipitazioni

ISLAMABAD, 15 APR – Sono almeno 31 i morti in Pakistan per incidenti legati alle piogge nelle ultime 48 ore. Lo hanno reso noto le autorità locali precisando che le vittime si sono registrate nella provincia del Khyber Pakhtunkhwa (Kp), nel Punjab e nel Belucistan. Le forti piogge hanno anche danneggiato 15 abitazioni, mentre altre 69 sono state parzialmente distrutte, ha riferito all’ANSA un portavoce dell’autorità di gestione dei disastri della provincia del Kp,. Il dipartimento meteorologico del Pakistan ha previsto ulteriori piogge in diverse parti del Paese nelle prossime 24 ore.

