Almeno 70 morti per le inondazioni in 5 giorni in Afghanistan

agenzia

Venti delle 34 province hanno registrato livello elevato pioggia

KABUL, 17 APR – Circa 70 persone sono morte da sabato a causa delle inondazioni improvvise che hanno investito l’Afghanistan. Lo ha annunciato oggi un funzionario del Dipartimento per la gestione dei disastri naturali. “Le piogge sono continuate in Afghanistan dopo l’Eid el-Fitr (la fine del mese di digiuno del Ramadan) e circa 70 persone sono rimaste uccise” negli ultimi cinque giorni, ha annunciato Janan Sayeq in un video comunicato, precisando inoltre che 56 persone sono rimaste ferite, più di 2.600 case sono state distrutte e più di 2.000 capi di bestiame sono andati perduti. Circa venti delle 34 province afghane hanno registrato un livello elevato di precipitazioni per diverse settimane, inclusa la provincia di Kabul. Le inondazioni stanno colpendo quasi tutte le regioni questa primavera, un tradizionale periodo di pioggia in Afghanistan.

