Alpinista muore sulle Alpi bernesi dopo una caduta nel vuoto

agenzia

Assieme ad altri due compagni stava scalando il Wilerhorn

AOSTA, 18 AGO – Un alpinista, di cui non si conoscono ancora le generalità, è morto ieri sul ghiacciaio del Bietsch mentre stava salendo, con altri due compagni, verso la vetta del Wilerhorn, sulle Alpi bernesi, nel cantone del Vallese. L’incidente, secondo quanto riferisce oggi la polizia cantonale, è avvenuto a circa 3.150 metri dopo che la cordata aveva lasciato il rifugio del Bietschhorn. Quando i soccorritori sono giunti sul posto in elicottero l’uomo era già deceduto.

