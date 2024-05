Alta Corte Brasile respinge impeachment ex giudice Sergio Moro

agenzia

Il senatore era accusato di abuso di potere economico

BRASILIA, 22 MAG – Il Tribunale superiore elettorale (Tse) del Brasile ha respinto all’unanimità la richiesta di impeachment del senatore ed ex giudice Sergio Moro. Lo riportano i media. Ad aprile, il Tribunale regionale elettorale (Tre) del Paranà aveva già assolto l’ex magistrato simbolo della ‘Lava Jato’ (la Mani Pulite verdeoro) dall’accusa di abuso di potere economico e uso improprio dei media alle elezioni del 2022, quando divenne senatore. Contro il proscioglimento erano stati presentati ricorsi dal Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra) e dal Partito liberale (Pl, di destra). Ma il Tse ha respinto le istanze scagionando in via definitiva Moro. “Per caratterizzare una condotta fraudolenta o un abuso, tali da giustificare un impeachment, ci vogliono di più che indizi, sospetti di corruzione. È necessario che ci siano prove, e prove robuste”, ha detto il giudice del Tse, Floriano de Azevedo Marques, relatore del caso.

