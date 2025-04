Altagamma testimonial per la Giornata del Made in Italy

agenzia

Conferenza il 15 aprile. 'L'Icoesaedro' al Padiglione Italia

ROMA, 12 APR – Altagamma arriva a Osaka dove il 15 aprile sarà grande testimonial durante la Giornata Nazionale del Made in Italy a Expo 2025. La Fondazione si propone di portare all’esposizione universale ‘il valore del Bello, Buono e Ben Fatto del nostro Paese nelle sue declinazioni di alta manifattura, design e creatività’, attraverso un’installazione permanente all’interno del Padiglione, ‘L’Icosaedro Altagamma’. Il 15 aprile Altagamma organizzerà una conferenza focalizzata sui temi della creatività e del design, in collaborazione con Mario Vattani, Commissario Generale per l’Italia, Gianluigi Benedetti, Ambasciatore d’Italia in Giappone, Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura alla Camera, Marco Granelli, presidente di Confartigianato, e Maria Porro, presidente del Salone del Mobile.Milano. Per Altagamma parteciperà il presidente Matteo Lunelli. Presente anche Davide Rampello, curatore dell’installazione ‘La manifattura come ponte tra Italia e Giappone’. Altagamma si propone di esplorare i nuovi trend e le connessioni globali, con particolare attenzione al dialogo tra l’Italia e il Giappone. L’obiettivo sarà quello di far conoscere e promuovere il Made in Italy al pubblico internazionale, rafforzando il legame tra qualità, creatività e innovazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA