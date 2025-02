Altman (OpenAI), non farò causa a DeepSeek

agenzia

'Continueremo a costruire grandi prodotti'

TOKYO, 03 FEB – Il ceo di OpenAI Sam Altman afferma che non ha intenzione di fare causa all’app rivale cinese DeepSeek dopo aver avvertito la scorsa settimana che le aziende cinesi stavano cercando di replicare i suoi modelli avanzati di intelligenza artificiale. “No, non abbiamo intenzione di fare causa a DeepSeek in questo momento. Continueremo a costruire grandi prodotti e a guidare il mondo con la capacità dei modelli, e credo che andrà tutto bene”, ha dichiarato Altman ai giornalisti a Tokyo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA