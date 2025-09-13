Altri droni russi ai confini di Polonia e Romania: si alzano in volo i caccia Nato

venti di guerra

Tensione alle stelle in Ucraina

I droni russi di Vladimir Putin hanno intensificato gli attacchi in Ucraina, suscitando un nuovo allarme in Polonia e una pronta reazione della Nato. Nel frattempo, anche in Romania un velivolo senza pilota ha sconfinato nello spazio aereo di Bucarest, scatenando un’operazione di sorveglianza: i caccia lo hanno seguito finché non è scomparso dai radar.

Allerta massima in Polonia

L’allerta è salita quando il Comando Operativo delle Forze Armate ucraine ha comunicato che, a causa della minaccia al confine con la Polonia, aerei polacchi e alleati operano nel loro spazio aereo, e i sistemi di difesa aerea e radar hanno raggiunto il massimo livello di vigilanza. L’allarme fa riferimento alla notte tra il 9 e il 10 settembre, quando circa venti droni russi sono entrati nello spazio aereo polacco, la maggior parte dei quali abbattuti dall’aeronautica di Varsavia, con il supporto dei paesi alleati.

L’episodio ha alimentato i timori di un’escalation di tensione sempre più vicina ai confini occidentali. Tuttavia, l’allarme è stato rapidamente rientrato grazie alle rassicurazioni del premier polacco Donald Tusk, che ha definito l’operazione come «preventiva» e ha confermato la riapertura dell’aeroporto di Lublino, temporaneamente chiuso. Tusk ha però sottolineato come la situazione resti tesa: «Restiamo vigili», ha scritto, ringraziando «tutti coloro che sono stati coinvolti nell’operazione, sia in aria che a terra».

La risposta della Nato e la posizione della Polonia

Sempre più concreta la reazione della Nato che ha lanciato l’operazione Sentinella Est, un piano per rafforzare la difesa contro i droni. Il premier polacco Donald Tusk ha rassicurato che la minaccia è stata scongiurata e ha ribadito la necessità di restare vigili, ringraziando chi ha partecipato all’operazione di difesa aerea.

Dalla Casa Bianca, il segretario di Stato Marco Rubio ha definito l’incursione «sviluppo spiacevole e pericoloso», sottolineando che se i droni sono stati indirizzati appositamente verso la Polonia, si tratterebbe di un atto «altamente provocatorio».

Esercitazioni militari russe e collaborazione con l’Ucraina

Nel frattempo, si intensificano le esercitazioni congiunte di Russia e Bielorussia con i velivoli Mig dotati di missili ipersonici Kinzhal in missioni di addestramento nella regione del Mar di Barents. Il ministero della Difesa russo ha comunicato che gli equipaggi hanno simulato attacchi a strutture di importanza critica.

Nella prospettiva occidentale, il Consiglio Atlantico si riunirà per definire i dettagli di Sentinella Est, coinvolgendo i paesi membri per un impegno coordinato.

Un gruppo di ufficiali polacchi si recherà a Kiev per uno stage di formazione sulle tecniche di contrasto ai droni, forti dell’esperienza maturata dall’Ucraina in quasi quattro anni di conflitto. Il ministro degli Esteri polacco Sybiha ha evidenziato come solo l’Ucraina abbia oggi le competenze per gestire efficacemente questa minaccia.

L’offerta di collaborazione di Zelensky