‘Amazon, mai considerato di esporre costo dazi nei prezzi’

Bloomberg cita portavoce, idea valutata da Amazon Haul

NEW YORK, 29 APR – Amazon afferma di non aver “mai preso in considerazione” la possibilità di esporre nel prezzo dei suoi prodotti il costo dei dazi. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando un portavoce della società che spiega che la “squadra che gestisce il negozio ultra low cost Amazon Haul ha considerato l’esposizione del costo dei dazi su alcuni prodotti. Questo però non è mai stato preso in considerazione dal sito principale di Amazon”. La Casa Bianca ha criticato, sulla base delle indiscrezioni riportate da Punchbowl, la decisione di Amazon di mostrare il costo dei dazi definendola “ostile e politica”.

