Amb.Israele in Italia riceve coordinatore antisemitismo

Alon Bar,serve ampliare lotta contro ondata fenomeno in Italia

ROMA, 30 LUG – L’ambasciatore d’Israele in Italia, Alon Bar ha incontrato oggi il coordinatore nazionale per la lotta all’antisemitismo, gen. Pasquale Angelosanto. Tra i temi discussi , spiega in un post su X l’ambasciatore, “la necessità di ampliare la lotta contro l’ondata di antisemitismo in Italia, sfruttando diversi strumenti governativi”. L’ambasciatore ha infine ringraziato Pasquale Angelosanto per il suo impegno.

