Ambasciatore d’Israele a riunione del comitato di crisi di Milei

'L'Argentina sostiene con forza lo Stato ebraico'

BUENOS AIRES, 15 APR – Il presidente argentino, Javier Milei, durante la riunione del “comitato di crisi” da lui convocata dopo l’attacco dell’Iran a Tel Aviv ha fatto sedere accanto alla sua vice, Victoria Villerruel, l’ambasciatore israeliano a Buenos Aires, Eyal Sela. A quest’ultimo è stato chiesto di avviare formalmente la riunione di gabinetto. A causa dell’escalation del conflitto in Medio Oriente, il leader ultraliberista aveva anticipato il suo ritorno nel Paese dal viaggio che stava effettuando negli Stati Uniti. E invece di stabilire una posizione neutrale sulla questione, come hanno fatto la maggior parte dei suoi omologhi della regione e del resto del mondo, Milei ha espresso il suo sostegno a favore del governo di Benjamin Netanyahu. “L’Argentina sostiene con forza lo Stato di Israele in difesa della sua sovranità”, ha detto il portavoce presidenziale, Manuel Adorni, al termine della riunione presso la Casa Rosada. La “chiara condanna dell’Iran” da parte dell’Argentina dimostra che il Paese si è collocato “dalla parte giusta della storia e dei fatti”, ha affermato a sua volta Sela.

